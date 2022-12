Sieben Verletzte bei Schlägerei in Ankerzentrum

Bei einer Schlägerei im Bamberger Ankerzentrum für Asylsuchende sind mindestens sieben Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten am Donnerstagabend in der Unterkunft zwei größere Gruppen aneinander. Dabei wurden auch Einrichtungsgegenstände beschädigt und zerstört. Einsatzkräfte der Polizei und der Bereitschaftspolizei mussten anrücken, um die Lage zu beruhigen. Warum die Bewohner des Ankerzentrums in Streit gerieten, blieb zunächst unklar. Die Kripo Bamberg ermittelt.

(dpa)