Diebe brechen in Bank ein, bauen auf der Flucht Unfall und stecken Auto in Brand

Buchenberg hat eine unruhige Nacht hinter sich: Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bankfiliale an der Kemptener Straße Ecke Römerstraße ein. Dazu hebelten sie die Zugangstüren zum Selbstbedienungsbereich auf. Dann machten sie sich mit einem Trennschleifer ans Werk und wollten damit den Geldautomaten aufschneiden. Das gelang den Automatenknackern aber nicht. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hielt die Sicherungstechnik des Geldautomaten stand.

Womöglich um Spuren zu verwischen, versprühten die Täter Pulver, das aus vermutlich aus einem Feuerlöscher stammt. Insgesamt richteten die Räuber einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro an.

Einbruch in Buchenberger Bank: Täter bauen auf der Flucht Unfall

Anschließend ging es auf eine halsbrecherische Flucht. Dabei wollten die Täter rasten über die Kemptener Straße in südlicher Richtung davonrasen. Wegen stark überhöhter Geschwindigkeit war die Flucht mit dem Auto aber nach wenigen Metern schon wieder zu Ende: Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, dabei brach die Vorderachse und das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Räuber steckten daraufhin den Wagen in Brand. Anwohner meldeten das Feuer umgehend der Polizei. Die Feuerwehr konnte das Auto schnell löschen und somit verhindern, dass das in unmittelbarer Nähe liegende Buswartehaus in Vollbrand geriet. Für die Dauer der Löscharbeiten und bis zum Abtransport des Fluchtwagens war die Straße gesperrt.

Bankeinbruch in Buchenberg in der Nacht auf Sonntag - Kripo ermittelt

Die Kripo Kempten hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter der Rufnummer (0831) 9909-0 um Zeugenhinweise. Die Beamten fragen: Wer hat nachts Personen oder Geräusche im Umfeld der Bank wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Außerdem könnten Zeugen Beobachtungen zum Fahrzeug oder oder den Tätern gemacht haben, die möglicherweise ihre Flucht zu Fuß fortsetzen mussten. Bei dem Fluchwagen handelt es sich um einen blauen Audi A6, Baujahr 2005 mit französischen Kennzeichen.