Bewaffneter Banküberfall vor zehn Jahren: Mann stellt sich der Polizei

Am 2. Februar 2015 überfiel ein zunächst unbekannter Mann eine Bank in Landshut, nahm eine Kundin als Geisel und erbeutete mehrere tausend Euro. Zehn Jahre lang konnte die Polizei den Täter nicht finden. Am vergangenen Sonntag meldete sich der Mann bei der Polizei und gestand die Tat.

Bei dem bewaffneten Überfall auf eine Filiale der Raiffeisen-Bank in der Landshuter Savignystraße soll der Mann, laut Polizeibericht, eine Kundin kurzzeitig als Geisel genommen und dieser eine Schusswaffe vorgehalten haben. Von einer Bankangestellten soll er die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Anschließend konnte er mit mehreren tausend Euro Beute unerkannt flüchten.

Mann gesteht Banküberfall mit Geiselnahme nach 20 Jahren

Lange Zeit blieb die Tat ungeklärt, doch nun wurde der 58-jährige Mann am Sonntag, 24. August 2025, bei der Polizeiinspektion Landshut vorstellig und sagte, er sei für den Überfall vor 10 Jahren verantwortlich. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts unter anderem der besonders schweren räuberischen Erpressung.

Er wurde am Montag, 25. August, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.