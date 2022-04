Bayern-Basketballer wollen Aus in Euroleague abwenden

Die Basketballer des FC Bayern wollen am Freitagabend (20.45 Uhr/Magentasport) das Aus in der Euroleague abwenden.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri braucht beim Stand von 1:2 in der Serie gegen den FC Barcelona einen Heimsieg, sonst ist der Traum vom ersten Final Four einer deutschen Mannschaft in diesem Wettbewerb vorbei. Bei einem Sieg der Bayern fällt die Entscheidung im fünften Spiel in Barcelona. Das Finalturnier findet vom 19. bis 21. Mai in Belgrad statt.

