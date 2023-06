Brose Bamberg und Kapitän Sengfelder gehen getrennte Wege

Kapitän Christian Sengfelder verlässt den früheren Basketball-Serienmeister Brose Bamberg.

Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat er sich mit dem Nationalspieler auf eine Auflösung des eigentlich noch bis 2025 datierten Vertrags geeinigt. Sengfelder kam zur Spielzeit 2019/2020 aus Braunschweig, wurde Kapitän und trug insgesamt 177 das Bamberger Trikot. In der abgelaufenen Spielzeit war der 28-Jährige mit im Schnitt erzielten 11,5 Punkten zweitbester Bamberger Werfer in der Liga.

"Manchmal muss man im professionellen Sport Entscheidungen treffen, die einem sehr weh tun, weil sie dem entgegenstehen, was man eigentlich möchte. Chris ist ein wunderbarer Sportsmann mit einem einwandfreien Charakter und einem Arbeitsethos, das beispielhaft für jeden jungen Basketballer ist", sagte Geschäftsführer Philipp Höhne. "Er hat sich in den letzten vier Jahren nicht nur in die Herzen der Fans gespielt, sondern wurde auch zum Gesicht des Vereins. Jedoch mussten wir auf die geänderten Rahmenbedingungen in unserer Organisation reagieren und uns mit ihm schweren Herzens auf eine Vertragsauflösung verständigen."

Der Verein hatte sich nach dem Rückzug von Brose als Gesellschafter neu aufgestellt. Die finanzielle Zukunft des Clubs wurde aber gesichert.

Zuvor hatten die Franken Filip Stanic unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige kommt von Ligakonkurrent Würzburg Baskets und hat in Bamberg einen Kontrakt über zwei Jahre unterzeichnet.

(dpa)