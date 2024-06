Bamberg Baskets mit weiterem Neuzugang

Die Bamberg Baskets haben Basketball-Profi KeyShawn Feazell verpflichtet.

Der vielseitig einsetzbare 2,06 Meter große Spieler war er in der abgelaufenen Serie in Rumänien bei CSO Voluntari aktiv. Die Verpflichtung des 25 Jahre alten Amerikaners teilten die Franken am Montag mit.

(dpa)