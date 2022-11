Basketballer Giffey über Bayern-Wechsel: "Moment überlegt"

Basketball-Nationalspieler Niels Giffey hat vor seinem Wechsel zum FC Bayern München für seine Entscheidung Bedenkzeit gebraucht.

"Ich habe einen Moment überlegt. Ich habe die emotionale Seite, die Konkurrenz-Seite gesehen", sagte der frühere Kapitän von Münchens Erzrivalen Alba Berlin vor dem Heimspiel in der Euroleague gegen Olympiakos Piräus am Donnerstag (20.30 Uhr).

Der Small Forward schloss sich in der Vorwoche vom spanischen CB Murcia dem FC Bayern an und unterschrieb für drei Jahre. Als Berliner habe er darüber nachgedacht, ob man so einen Wechsel machen könne. "Es hatte mit den Tagen, die vergangen sind, mehr und mehr Sinn gemacht", berichtete der 31-Jährige.

Nun möchte er mit seinem neuen Verein die Serie des Ex-Clubs beenden. Die vergangenen drei Meisterschaften gingen allesamt an Alba. "Wir wollen in der Bundesliga einen starken Angriff auf die bestmögliche Position starten, um dann mit einem starken und gesunden Kader in die Playoffs zu gehen."

Sein neuer Coach, Andrea Trinchieri, versuchte Giffey übrigens bereits vor acht Jahren nach dessen erfolgreicher Zeit am College für die Universität von Connecticut mit zwei Meisterschaften (2011 und 2014) zu sich zu lotsen – damals noch als Trainer von Brose Bamberg. "Mir gefällt seine Spielweise sehr. Er hat stets die Kontrolle, er ist clever und ein herausragender Teamspieler", sagte Trinchieri. Das Warten auf Giffey habe sich aber gelohnt.

(dpa)