Bayern-Basketballer erwarten in Chemnitz "Do-or-die-Spiel"

Die Basketballer des FC Bayern rechnen im womöglich entscheidenden dritten Playoff-Spiel gegen die Niners Chemnitz mit großer Gegenwehr.

"Das ist ein Do-or-die-Spiel für sie", sagte Bayern-Forward Deshaun Thomas vor dem Duell in Chemnitz am Donnerstag. Die Sachsen müssen am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) nach zwei Niederlagen gewinnen, um die Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. Dementsprechend ging auch der Münchner Shooting Guard Jason George von einem "toughen Spiel" aus: "Zuhause spielt man immer anders."

Auch Bayern-Trainer Andrea Trinchieri erwartet Chemnitz "super aggressiv, super energetisch". So forderte er von seinen Spielern "große Konzentration", um die Best-of-five-Serie vorzeitig zu beenden und den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

(dpa)