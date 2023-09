Bayern-Basketballer holen WM-Teilnehmer Radoncic

Die Basketballer des FC Bayern haben den montenegrinischen WM-Teilnehmer Dino Radoncic verpflichtet.

Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der Flügelspieler einen Vertrag für eine Saison mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 24-Jährige wird sowohl für die Bundesliga als auch für die zweite Liga ProB Süd registriert, wo die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt.

Radoncic, in Gießen geboren, spielte zuletzt im spanischen Saragossa. Der neue Münchner Trainer Pablo Laso kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid. Radoncic ist bereits an diesem Wochenende beim "MagentaSport Cup" einsatzfähig. Die deutschen Weltmeister Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst dürfen bei den Münchnern noch pausieren. Sie sollen am Sonntag zwischen den beiden Partien aber den Fans zur Verfügung stehen.

Zum möglichen Interesse anderer Vereine am Münchner Gold-Trio sagte Laso: "Ich wünschte, dass alle Vereine unsere Spieler wollen, dass sie gut über unsere Spieler reden, dass sie gut über uns reden." Geschäftsführer Marko Pesic stellte klar, dass alle drei Spieler gültige Verträge beim FC Bayern haben.

(dpa)