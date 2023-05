Entwarnung bei Basketball-Nationalspieler Obst: Nur Prellung

Der FC Bayern München muss keinen längerfristigen Ausfall von Basketball-Nationalspieler Andreas Obst befürchten.

Der 26 Jahre alte Flügelspieler war beim 87:67 gegen BG Göttingen am Dienstagabend verletzungsbedingt ausgewechselt worden und humpelte vom Feld. Cheftrainer Andrea Trinchieri gab im Anschluss aber Entwarnung. "Die Verletzung von Obst scheint zum Glück nur eine Prellung zu sein", sagte Trinchieri.

Pokalsieger Bayern ist in diesem Jahr einer der großen Anwärter auf die Meisterschaft. Ein weiterer Ausfall wäre für die Münchner bitter, weil in Kapitän Vladimir Lucic, Othello Hunter und Augustine Rubit bereits drei Leistungsträger ausfallen. Dreipunktespezialist Obst ist auch für die Basketball-WM (25. August bis 10. September) in Indonesien, Japan und auf den Philippinen fest eingeplant. Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele im japanischen Okinawa und trifft auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland.

