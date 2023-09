FC Bayern startet in Saison

Die Bayern-Basketballer starten in die Saison. Im Heimspiel gegen den MBC warten einige Neuerungen auf den Meisterschaftsfavoriten und die Zuschauer.

Mit einem Heimspiel und zahlreichen Neuerungen starten die Basketballer des FC Bayern München in die neue Saison. Das heutige Match am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den Syntainics MBC ist die Pflichtspielpremiere des neuen Headcoaches Pablo Laso. Auch der langjährige NBA-Star Serge Ibaka soll als schillerndster Neuzugang der Liga im BMW Park für Begeisterung sorgen. Nach dem WM-Triumph in Südostasien laufen zudem die Bayern-Profis Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey erstmals als Weltmeister auf.

Darüber hinaus gibt es eine technische Weltpremiere: Erstmals wird ein Ligaspiel auf einem Glasboden ausgetragen. Dieser ist mit LED-Lichtern ausgestattet, sodass das Spielfeld, die Linien und Markierungen digital gezogen werden und es etwa in Pausen oder in der Halbzeit Einspieler und andere Projektionen zu sehen gibt.

(dpa)