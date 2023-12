Flügelspieler Sidibé verlässt Würzburg Baskets

Die Würzburg Baskets verlieren Flügelspieler Amadou Sidibé (29).

Wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte, nutzt der Power Forward eine Ausstiegsoption in seinem Vertrag und wechselt zu einem nicht genannten Verein im europäischen Ausland. Die Würzburger hatten den Nationalspieler von der Elfenbeinküste erst kurz vor Beginn der Saison als Ersatz für den verletzten Center Owen Klassen verpflichtet. Der ursprünglich bis Ende November laufende Vertrag war noch kürzlich verlängert worden.

"Amadou ist ein unglaublich harter Arbeiter und ein toller Typ. Er hat seine Rolle bei uns von Anfang an akzeptiert, im Training und in den Spielen immer vollen Einsatz gezeigt und sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagte Manager Kresimir Loncar. "Dass er jetzt ein Angebot mit mehr Gehalt und mehr Spielzeit angenommen hat, ist absolut verständlich. Wir wünschen ihm nur das Beste."

(dpa)