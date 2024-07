FC Bayern künftig ohne Weidemann und Wimberg

Double-Gewinner FC Bayern vermeldet seine ersten beiden offiziellen Spieler-Abgänge für die kommende Saison. Ein Basketball-Talent wird verliehen.

München (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern München trennen sich von Nelson Weidemann und Niklas Wimberg. Wie der deutsche Double-Gewinner mitteilte, sind deren Verträge ausgelaufen. Aufbauspieler Weidemann (25) war 2016 zum Nachwuchs der Münchner gestoßen. Er wechselt nun zu Ratiopharm Ulm.

Flügelspieler Wimberg (28) spielte zwei Jahre für den FC Bayern. Er wird künftig für die Veolia Towers Hamburg antreten. Es sind die ersten beiden offiziellen Spieler-Abgänge des FC Bayern für die neue Saison.

Zugleich verleihen die Münchner Aufbauspieler Martin Kalu (19) für zunächst eine Saison an die Löwen Braunschweig. Er soll dort Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Der Vertrag des U20-Nationalspielers in München ist noch bis zum Sommer 2027 gültig.

(dpa)