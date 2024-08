Einschränkungen im Münchner S-Bahnverkehr

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen in den kommenden Tagen wegen Bauarbeiten mit Einschränkungen rechnen. Die Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Isartor sowie die S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen sind ab Mittwochabend bis Montagmorgen komplett gesperrt, heißt es auf der Seite des MVV. In der Folge komme es auf allen S-Bahnlinien zu Fahrplanänderungen mit Ausfällen oder Umleitungen.

Grund sind Arbeiten am elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Außerdem werden in Daglfing Weichen erneuert. So fahren etwa zwischen dem Isartor und dem Ostbahnhof sowie zwischen dem Ostbahnhof und Trudering, Johanneskirchen und Giesing keine S-Bahnen. Auch Züge aus oder nach Freising/Flughafen, Tutzing und Wolfratshausen fahren nur vom oder bis zum Hauptbahnhof. Teilweise fahren Ersatzbusse, wie etwa zwischen Johanneskirchen und dem Isartor. Reisende können auch auf U-Bahn oder Tram ausweichen.