Ausfälle und Umleitungen auf Bahnstrecke München-Salzburg

Bahnreisende von München in Richtung Österreich müssen sich in den ersten Wochen der Sommerferien auf Einschränkungen einstellen. Zwischen dem 1. und dem 18. August finden an mehreren Stellen auf den Bahnstrecken zwischen Rosenheim und Salzburg sowie zwischen Rosenheim und Kufstein Bauarbeiten statt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Unter anderem sollen Oberleitungen und Schienen erneuert werden.

Für die Fahrgäste im Nahverkehr richtet die Bayerische Regiobahn (BRB) abschnittsweise einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Im Fernverkehr werden die Züge bis 11. August (6 Uhr) in und aus Richtung Wien größtenteils via Passau umgeleitet. Die Züge in und aus Richtung Klagenfurt entfallen laut der Bahn auf Teilabschnitten. Ab 11. August entfällt den Angaben nach die Mehrzahl der Züge zwischen München und Venedig bzw. Bologna. Die Bahn bittet Fahrgäste, sich vor der Reise über aktuelle Fahrpläne und Alternativen zu informieren.

Die Infrastruktur auf den betroffenen Strecken ist den Angaben nach «stark beansprucht und anfällig für Störungen». Das führe zu vielen Verspätungen. Die Bauarbeiten sollen langfristig für einen stabileren Zugverkehr sorgen. Eine umfassende Generalsanierung der Strecken München–Rosenheim und Rosenheim–Salzburg ist ab 2027 geplant.