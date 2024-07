Bauchmuskel-Spalt Rektusdiastase: Warum starke Bauchmuskeln Müttern helfen

Allein der Gedanke an Bauchmuskeltraining erscheint vielen Frauen in der Schwangerschaft oder nach der Geburt abwegig. Aber: Starke Muskeln wirken einer Rektusdiastase entgegen. Was dahintersteckt.