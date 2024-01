Bauernprotest in Bayern: Mögliche Verkehrsbehinderungen morgen

Die Protestwoche der Landwirte geht langsam zu Ende. Doch auch für Freitag sind noch mehrere Aktionen geplant. Wo es zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte.

Landwirte protestieren in dieser Woche bundesweit gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Noch bis Samstag sind in Bayern Kundgebungen und Verkehrsblockaden geplant. Auch am Freitag können Aktionen zu Verkehrsbehinderungen führen.

Bauernprotest: Geplante Aktionen in Bayern am Freitag

In Augsburg fand am Mittwoch eine Kundgebung statt, an der Landwirte mit mehr als 1000 Traktoren teilgenommen haben. Sie kamen zu der zentralen Versammlung in der Aktionswoche des Bayerischen Bauernverbandes auf dem Volksfestgelände am Plärrer zusammen.

Auch für Freitag sind Aktionen in Bayern geplant. Diese sollen laut dem Bayerischen Bauernverband stattfinden:

Penzberg (Urthaler Hof): Kundgebung ab 11 Uhr

(Urthaler Hof): ab 11 Uhr Nürnberg (Volksfestplatz): Zentrale Hauptveranstaltung für Nordbayern im Rahmen der Aktionswoche ab 11 Uhr

(Volksfestplatz): Zentrale Hauptveranstaltung für Nordbayern im Rahmen der Aktionswoche ab 11 Uhr Straubing (Großparkplatz am Hagen ): Kundgebung mit Mahnfeuer ab 18 Uhr

(Großparkplatz am ): mit Mahnfeuer ab 18 Uhr Friedberg / Wulfertshausen : Mahnfeuer ab 19.30 Uhr

/ : Mahnfeuer ab 19.30 Uhr Dillingen (Festplatz): Kundgebung und Schleppertour ab 14 Uhr

(Festplatz): und Schleppertour ab 14 Uhr Hergatz (Treffpunkt Lindau , Kiesplatz bei Mc Donalds): Traktorkorso mit Kundgebung ab 9 Uhr

(Treffpunkt , Kiesplatz bei Donalds): Traktorkorso mit ab 9 Uhr Oberkirch (Festplatz Weißensee ): Mahnfeuer ab 14 Uhr

Zusätzlich zu den Protesten der Landwirte findet am Freitag in München eine Demonstration des Landesverbands bayerischer Transport- und Logistikunternehmen statt. Unter dem Motto "Es reicht! So geht es nicht weiter!" ruft der Verband zu einer Demonstration auf der Theresienwiese von 10 bis 16 Uhr auf.

Aiwanger kommt am Freitag zu Bauernprotest nach Lindau

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will am Freitag bei der Kundgebung der Landwirte in Lindau sprechen. Ab 9.30 Uhr soll der Chef der Freien Wähler auftreten, bevor sich der Traktoren-Tross in Richtung Insel Lindau in Bewegung setzt.

Bauernprotest im Liveticker

An dieser Stelle finden Sie ab Beginn der Aktionswoche alle aktuellen Neuigkeiten und Entwicklungen in der Region Schwaben und Oberbayern im Liveticker.

