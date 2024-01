Protestwoche der Landwirte hat begonnen: Was ist in Bayern geplant?

Obwohl die Ampel-Koalition ihre Kürzungen für Landwirte teilweise zurückgenommen hat, wird in dieser Woche demonstriert. Am Montag startete eine Protestwoche.

Nachdem am 18. Dezember etwa 10.000 Landwirte mit rund 3000 Traktoren am Brandenburger Tor in Berlin demonstriert haben, hat am Montag (8. Januar) eine bundesweite Protestwoche gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung begonnen. Auch der Bayerische Bauernverband hat mehrere Traktor-Kundgebungen geplant.

Wie der Verband auf seiner Webseite mitteilt, sollen in der Woche vom 8. bis zum 15. Januar Aktionen in den Landeshauptstädten und weiteren großen Städten in Bayern und ganz Deutschland stattfinden. Der Höhepunkt ist zum Start der Haushaltsberatungen im Bundestag am 15. Januar vor dem Brandenburger Tor geplant.

Bauern-Protestwoche: Aktionen in Bayern im Überblick

In Bayern hat der Bauernverband mehrere Protestkundgebungen mit Traktoren angekündigt. Der Auftakt fand am Montag in München statt. Am Mittwoch soll dann in Augsburg protestiert werden, am Freitag in Nürnberg. Diese Aktionen sind laut dem Bauernverband in Bayern geplant.

Oberbayern:

8. Januar 2024 ab 11 Uhr in München ( Odeonsplatz und Ludwigstraße ): Zentrale Auftaktveranstaltung im Rahmen der Aktionswoche

( und ): Zentrale Auftaktveranstaltung im Rahmen der 8. Januar 2024 ab 11 Uhr in Altenstadt (Futtertrocknung): Kundgebung

(Futtertrocknung): 10. Januar 2024 ab 11 Uhr in Weilheim (Hochlandhalle/ Volksfestplatz ): Kundgebung

(Hochlandhalle/ ): 10. Januar 2024 ab 19 Uhr in Bad Reichenhall ( Festplatz ): Schlepper-Sternfahrt mit Kundgebung

( ): Schlepper-Sternfahrt mit 12. Januar 2024 ab 11 Uhr in Penzberg (Urthaler Hof): Kundgebung

Oberfranken:

8. Januar 2024 ab 10 Uhr in Wunsiedel ( Volksfestplatz Burgermühlweiher): Schlepper-Sternfahrt mit Kundgebung

( Burgermühlweiher): Schlepper-Sternfahrt mit 8. Januar 2024 ab 11 Uhr in Bamberg (Brose-Arena): Schlepper-Sternfahrt mit Kundgebung

(Brose-Arena): Schlepper-Sternfahrt mit 8. Januar 2024 ab 8 Uhr in Bayreuth ( Volksfestplatz ): Schlepper-Sternfahrt mit Kundgebung

( ): Schlepper-Sternfahrt mit 8. Januar 2024 ab 13 Uhr in Coburg (Angerparkplatz): Kundgebung

(Angerparkplatz): 8. Januar 2024 ab 18 Uhr in Lichtenfels (Stadthalle Lichtenfels ): Kundgebung

(Stadthalle ): 10. Januar 2024 ab 9 Uhr in Hof (Freiheitshalle): Kundgebung

Mittelfranken:

8. Januar 2024 ab 11 Uhr in Roth ( Festplatz ): Kundgebung

( ): 8. Januar 2024 ab 12 Uhr in Nürnberg : Kundgebung auf dem Hauptmarkt

: auf dem Hauptmarkt 8. Januar 2024 ab 8 Uhr in Fürth : Schlepper-Sternfahrt mit anschlie0ender Kundgebung um 11 Uhr auf der Fürther Freiheit

: Schlepper-Sternfahrt mit anschlie0ender um 11 Uhr auf der Fürther Freiheit 8. Januar 2024 ab 11 Uhr in Erlangen (Rathausplatz): Schlepper-Sternfahrmit anschließender Kundgebung um 11 Uhr

um 11 Uhr 8. Januar 2024 ab 11 Uhr in Ansbach (Rezathalle, Kaltengreuther Straße 1): Schlepper-Sternfahrt mit Kundgebung

(Rezathalle, Kaltengreuther Straße 1): Schlepper-Sternfahrt mit 9. Januar 2024 ab 19 Uhr in Gunzenhausen ( Festplatz ): Kundgebung

( ): 12. Januar 2024 ab 11 Uhr in Nürnberg ( Volksfestplatz ): Zentrale Hauptveranstaltung für Nordbayern im Rahmen der Aktionswoche

Unterfranken:

8. Januar 2024, Abfahrt ab 14 Uhr, 15.30 Kundgebung in Bad Neustadt / Saale ( Festplatz am Busbahnhof): Sternfahrt mit Kundgebung

in Bad / Saale ( am Busbahnhof): Sternfahrt mit 11. Januar 2024 ab 15.30 Uhr: Repperndorf (Biebelrieder Dreieck an der DKO-Deponie der Fa. LZR): Kundgebung und Aktion

Niederbayern:

8. Januar 2024 ab 10 Uhr in Landshut : Kundgebung und Schleppersternfahrt

: und Schleppersternfahrt 8. Januar 2024 ab 10.30 Uhr in Waldkirchen (Marktplatz): Kundgebung

(Marktplatz): 8. Januar 2024 ab 12 Uhr in Bad Griesbach ( Festplatz Karpfhamer Fest): Schlepper-Sternfahrt mit Kundgebung

( Karpfhamer Fest): Schlepper-Sternfahrt mit 10. Januar 2024 ab 19.30 Uhr in Landau an der Isar ( Volksfestplatz ): Mahnfeuer

an der ( ): Mahnfeuer 12. Januar 2024 ab 18 Uhr in Straubing (Großparkplatz am Hagen ): Kundgebung mit Mahnfeuer

Oberpfalz:

8. Januar 2024 ab 11 Uhr in Regensburg ( Donau Arena): Schlepper Sternfahrt mit Kundgebung

( Arena): Schlepper Sternfahrt mit 8. Januar 2024 in Schwandorf (Gelände des TZZ): Demo und Kundgebung

(Gelände des TZZ): Demo und 13. Januar 2024 ab 10.15 Uhr: Schwandorf (Protestzug von Nordgauhalle Nabburg zum Oberen Markt): Protestzug, Demo in Nabburg

Schwaben:

8. Januar 2024 ab 10 Uhr: Nördlingen (Kaiserwiese): Kundgebung

(Kaiserwiese): 8. Januar 2024 ab 10 Uhr in Memmingen (Marktplatz): Gespräch mit Oberbürgermeister Jan Rothenbacher

(Marktplatz): Gespräch mit Oberbürgermeister 8. Januar 2024 ab 15 Uhr in Neu-Ulm (Parkplatz am Muthenhölzle): Kundgebung

(Parkplatz am Muthenhölzle): 9. Januar 2024 ab 18 Uhr in Schwabmünchen ( Festplatz ): Kundgebung

( ): 10. Januar 2024 ab 11 Uhr: Augsburg (Plärrer): Zentrale Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche

(Plärrer): Zentrale Veranstaltung im Rahmen der 12. Januar 2024 ab 19.30 Uhr in Friedberg / Wulfertshausen : Mahnfeuer

/ : Mahnfeuer 12. Januar 2024 ab 14 Uhr in Dillingen ( Festplatz ): Kundgebung und Schleppertour

( ): und Schleppertour 8. bis 13. Januar von 19 bis 21 Uhr in Wiedergeltingen : Mahnwache

Worum es bei der Bauern-Protestwoche geht

Auslöser der Proteste war, dass die Ampel-Koalition wegen der derzeitigen Haushaltsnöte im Dezember beschlossen hatte, die Steuervergünstigungen für Agrardiesel sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Nun ruderte die Ampel aber zurück. Die geplanten Kürzungen sollen teilweise zurückgenommen werden. Wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte, soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen.

Ungeachtet dieses Kompromissangebots sollen die Proteste in Bayern stattfinden. Der Bayerische Bauernverband lehnte die Berliner Vorschläge am Donnerstag als "indiskutabel" ab. Das sagte Präsident Günther Felßner am Donnerstag. Auch der Verband "Landwirtschaft verbindet Bayern" will geplante Demonstrationen nicht stoppen.

Bereits vor der Aktionswoche kam es zu Protesten von Landwirten. Am Dienstagabend demonstrierten etwa 1200 Bauern mit mehreren Hundert Traktoren im unterfränkischen Hammelburg. In der kommenden Woche will auch der Landesverband der Bayerischen Spediteure gegen die Politik der Bundesregierung protestieren, geplant ist die Kundgebung in München für den 12. Januar.

Bauern-Demo ab dem 8. Januar 2024 im Live-Ticker

An dieser Stelle finden Sie ab Beginn der Aktionswoche alle aktuellen Neuigkeiten und Entwicklungen in der Region Schwaben und Oberbayern im Live-Ticker.