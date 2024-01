75.000 Teilnehmer bei Bauernprotesten: Weshalb die Polizei ermittelt

Nach den bayernweiten Protesten der Landwirte ist das Ausmaß klar. Die meisten Demos waren friedlich. In Schwaben wird gegen mehrere Bauern ermittelt.

Einen Tag nach den konzertierten Demonstrationen der bayerischen Bäuerinnen und Bauern ist das Ausmaß der Proteste messbar. Insgesamt 75.000 Menschen hätten am Montag an den rund 400 Versammlungen über ganz Bayern hinweg teilgenommen, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion aus dem bayerischen Innenministerium. Anders als der bayerische Bauernverband noch am Montag betont hatte, waren mitnichten alle Veranstaltungen ordnungsgemäß angemeldet. Rund 175 Protestaktionen seien im Vorfeld nicht angezeigt gewesen, berichtet ein Sprecher von Innenminister Joachim Herrmann ( CSU).

Insgesamt heißt es aus dem Ministerium, die Landwirte seien kooperativ gewesen. Gegen einzelne wurden Ermittlungen eingeleitet und Anzeigen eingereicht, wie die Bilanzen der einzelnen Polizeipräsidien zeigen. Allein im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, der große Teile des Allgäus sowie die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm abdeckt, wurden nach den Protesten am Montag 45 Ermittlungsverfahren eingeleitet - etwa Verstöße gegen das Versammlungsgesetz oder Nötigungen. Nahe Lindau zum Beispiel wurden mehrere Landwirte angezeigt, nachdem sie mit ihren Traktoren eine Auffahrt zu A96 blockiert hatten. Auch LKW-Fahrer hatten sich am Montag an den Protesten beteiligt und versucht, die A8 zu blockieren, indem sie mit etwa 30 Stundenkilometern nebeneinander fuhren.

Bauernproteste gehen weiter

In Augsburg ist am Mittwoch eine weitere große Demo gegen die beschlossenen Sparmaßnahmen bei den Agrarsubventionen geplant. Die Polizei rechnet mit 300 Teilnehmern, 1000 landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Verkehrseinschränkungen in ganz Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch