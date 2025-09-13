Icon Menü
Baukran in München in einem Wohngebiet umgestürzt – großer Polizeieinsatz

München

Bei dem Unfall in Trudering-Riem gab es keine Verletzten. Der Kran war offenbar auf eine Garage gekracht.
Von Dominik Schätzle
    In München ist am Freitag ein Baukran umgestürzt und hat eine Garage getroffen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.
    In München ist am Freitag ein Baukran umgestürzt und hat eine Garage getroffen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In München ist am Freitag ein Baukran in die Nähe eines Hauses gestürzt. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei München auf Nachfrage. Der Kran habe das Haus dabei nach ersten Erkenntnissen nicht direkt getroffen, sondern sei auf eine Garage gekracht.

    Baukran stürzt in München auf Garage: Keine Verletzten

    Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagabend in der Sonnenspitzstraße, einem Wohngebiet, im Bezirk Trudering-Riem im Münchner Osten. Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Am Abend lief ein größerer Einsatz vor Ort.

    Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. Die Ursache dafür, dass der Baukran umgestürzt ist, ist Teil der Ermittlungen der Behörden. Auch über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

    Im September des vergangenen Jahres war ebenfalls ein Baukran in München umgestürzt und hatte zwei Mehrfamilienhäuser getroffen.

