Bernreiter will Wissen zu Schutzräumen bündeln

Angesichts des Kriegs in der Ukraine rücken nach Ansicht des bayerischen Bauministers Christian Bernreiter (CSU) Schutzräume wieder stärker in den Fokus.

"Es hilft nichts: Wir müssen uns da einfach den Realitäten stellen", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Montagsausgabe). "Mir ist es ein Anliegen, das Fachwissen, das noch vorhanden ist, abzufragen und zu bündeln, um im Zweifelsfall darauf zurückgreifen zu können."

Aktuell gebe es keine konkrete Anforderung an ein Ministerium, betonte er. Zuständig sei in erster Linie der Bund. In den vergangenen Jahrzehnten sei viel Wissen verloren gegangen. "Früher wurden ja etwa Tiefgaragen häufig so geplant, dass sie auch als hochwertige Schutzräume verwendet werden konnten", sagte er.

