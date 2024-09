27-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall im Stau

Ein 27 Jahre alter Mann ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 92 bei Dingolfing ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Mann auf das Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen in einem Baustellenbereich stehenden Sattelschleppers. Trotz der Reanimationsversuche von Augenzeugen sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Zur Klärung des Unfallhergangs sei von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Die Autobahn war vorübergehend in Richtung München komplett gesperrt.