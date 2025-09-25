Icon Menü
Baustelle und Stau auf A8 Richtung München: Das müssen Pendler wissen

A8 bei Odelzhausen

Pendler aufgepasst: Stau auf der A8 in Richtung München wegen Baustelle

Auf der A8 zwischen Augsburg und München kommt es am Donnerstagmorgen zu Behinderungen. Wegen einer Baustelle staut sich der Verkehr.
Von Quirin Hönig
    Auf der A8 staut sich in Fahrtrichtung München der Verkehr.
    Auf der A8 staut sich in Fahrtrichtung München der Verkehr. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmorgen müssen Pendlerinnen und Pendler, die auf der A8 Richtung München fahren, Geduld mitbringen. Wegen einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos staut sich der Verkehr. Es kann mehr als eine halbe Stunde länger dauern.

    Baustelle auf A8 nach München: Hier dauert es aktuell länger

    Laut dem Portal bayerninfo.de wird auf der A8 zwischen Augsburg und München nahe der Gemeinde Odelzhausen im westlichen Landkreis Dachau gebaut. Die Baustelle ist zwar nur einen halben Kilometer lang, sorgt aber für einen längeren Stau. Aktuell staut sich der Verkehr auf 4,9 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 8 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf 34 Minuten Zeitverlust einstellen.

    Auf der A8 in Richtung München kommt es immer wieder wegen Baustellen zu Staus, wie am vergangenen Freitag. Auf der A8 in Richtung Stuttgart staute sich der Verkehr nach einem Unfall am Mittwochmorgen.

