Brände, Pyrotechnik und entlaufene Tiere: Die erste Bilanz der Silvesternacht

Bundesweit hatten Polizei und Rettungskräfte eine hitzige Silvesternacht erwartet. Wie war die Situation in und um Bayerisch-Schwaben? Der Überblick am Morgen.

Die Silvesternacht in und um Bayerisch-Schwaben ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Auf Nachfrage bei den zuständigen Polizeipräsidien in Augsburg und Kempten hieß es um 6.30 Uhr: "Im Vergleich zum letzten Jahr war es relativ ruhig" (Augsburg) bzw. "Es war eine normale Silvesternacht" (Kempten).

Im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist es zu größeren Bränden gekommen. Bereits am frühen Silvesterabend gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand nach Dillingen an der Donau gerufen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden soll hoch sein. Zeitgleich rückten Einsatzkräfte zu einer brennenden Lagerhalle in den Dillinger Stadtteil Kicklingen aus. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt, die Höhe des Sachschadens ebenso.

Am frühen Morgen hat zudem nach Polizeiangaben "eine größere Scheune" in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gebrannt. Über Ursache und Sachschaden ist noch nichts bekannt.

Neben diesen größeren Bränden soll es in Bayerisch-Schwaben vereinzelte Mülltonnen- oder Heckenbrände gegeben haben. So brannten in Bobingen (Landkreis Augsburg) vier Mülltonnen. Die Brände sollen nach Angabe der Polizei jeweils durch entsorgtes Feuerwerk entstanden sein.

Entlaufene Hunde nach Silvester-Feuerwerk

In München kam es in der Silvesternacht zu mehr als 490 Einsätzen der Polizei. Dabei ging es 20 Mal um Ruhestörungen, um 15 Körperverletzungsdelikte, um mehr als 70 Einsätze wegen Pyrotechnik und um 25 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden.

Lesen Sie dazu auch

Am Münchner Marienplatz und in der Fußgängerzone galt ein Feuerwerksverbot – dort stellten Beamtinnen und Beamte "in zahlreichen Fällen mitgeführte Pyrotechnik" sicher.

"Viele Tiere litten auch unter der Knallerei", teilte die Münchner Polizei am Montagmorgen mit. Demnach seien zehn Anrufe von Tierbesitzern beim Notruf eingegangen, deren Hunde sich durch gezündete Pyrotechnik erschreckt hätten und weggelaufen seien.

In Inzell (Oberbayern) ist ein Zwölfjähriger durch die Explosion eines Feuerwehrkörpers verletzt worden. Ein Mann habe in der Nähe des Jungen eine Batterie mit mehreren Schüssen angezündet, sagte ein Sprecher der Polizei. Vermutlich aufgrund eines Defekts sei es dann zu mehreren Querschlägern gekommen, von denen einer direkt neben dem Kopf des Jungen explodiert sei. Der Zwölfjährige musste ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Ob die Explosion bei ihm bleibende Schäden verursacht hat, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach dem Mann, der das Feuerwerk anzündete und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Silvester in Bayern: Mit Böller schwer an Hand verletzt

In Landshut (Niederbayern) hat sich ein 18-Jähriger in der Silvesternacht mit einem Böller schwer an der Hand verletzt. Der Böller sei beim Anzünden unkontrolliert in der Hand des jungen Mannes explodiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Als Folge werde er wohl zwei Finger verlieren, hieß es.

In Lappersdorf im Landkreis Regensburg (Oberpfalz) ist in der Nacht ein Wohnhaus abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.