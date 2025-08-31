Neue Meister im Fingerhakeln

Zum 70. Mal haben die bayerischen Fingerhakler ihre Meisterschaft ausgetragen. In der Königsklasse, dem Schwergewicht ab 90 Kilo, gewann Franz Foos aus dem Altmühltal, der sich im Finale gegen Michael Geis aus dem Spessart durchsetzte.

In insgesamt neun Klassen wird die Meisterschaft ausgefochten. Gekämpft wird im Leicht-, Mittel- und Schwergewicht sowie in verschiedenen Altersklassen - und es gibt regelrechte Fingerhakler-Dynastien.

Die Familie Sturm aus Issing im Landkreis Landsberg am Lech kann sich über gleich zwei neue bayerische Meister freuen. So gewann in der Leichtgewichtsklasse bis 70 Kilogramm der 34 Jahre alte Andreas Sturm und in der Seniorenklasse über 60 sein 61 Jahre alter Vater Gerhard - beide unterstützt vom dreijährigen Sohn und Enkel Hannes, der Papa und Opa aus vollem Herzen anfeuerte und auch selbst schon mit dem Fingerhakeln angefangen hat.

Die Frauen in der Familie dagegen waren nur zur Unterstützung da. Anders als bei den österreichischen Nachbarn ist das Fingerhakeln in Bayern nämlich noch immer eine reine Männerdomäne. Frauen sind nicht zugelassen.

Rund 140 Teilnehmer machten mit. Foto: Sven Hoppe/dpa

Das Ziel: den Gegner über den Tisch ziehen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Das Aufwärmen vor dem Wettkampf gehört dazu. Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Sport ist eine reine Männerdomäne. Foto: Sven Hoppe/dpa

Starke Finger sind ein Muss. Foto: Sven Hoppe/dpa