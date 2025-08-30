Millionen Rentengelder verzockt: Bayerische Behörde räumt Verstöße ein

Die Bayerische Versorgungskammer geht von Verlusten bei Immobilieninvestments in den USA aus. Das hat der Vorstandsvorsitzende Axel Uttenreuther eingeräumt, wie die Welt am Sonntag berichtet. Demnach schmerze „ jeder Euro oder Dollar, den wir verlieren“, sagte Uttenreuther. Im vergangenen Jahr war durch Recherchen der Münchner Abendzeitung publik geworden, dass die Versorgungskammer bei Geschäften in den USA unter anderem mit einem verurteilten Steuerbetrüger zusammengearbeitet hatte und diverse Projekte in massiven Problemen steckten.

Die Versorgungskammer und ihre zwölf Versorgungswerke sind für die Altersvorsorge diverser Berufsgruppen in Bayern und anderen Ländern zuständig, etwa von Anwältinnen oder Orchestermusikern. Dass sie das ihr dazu zur Verfügung stehende Geld investiert und mit der erhofften Rendite ihr Kapital steigern will, ist grundsätzlich kein ungewöhnlicher Vorgang. Rund um die Geschäfte in den USA ist jedoch inzwischen eine Vielzahl von Fragen aufgekommen. Investiert hatte die BVK unter anderem in das frühere Coca-Cola-Gebäude im New Yorker Stadtteil Manhattan oder die repräsentative Transamerica Pyramid in San Francisco.

Bayerische Versorgungskammer: Wieso wurden Millionen Pensionsgelder verzockt?

In den USA waren die Kammer und andere Beteiligte des Investorengespanns zuletzt wegen des Vorwurfs falscher Versprechungen verklagt worden. Teils wurden diese Vorwürfe vor Gericht von Klägern inzwischen zurückgenommen. Eine interne Untersuchung habe nichtsdestotrotz ergeben, dass es bei den Geschäften zu Verstößen gekommen ist, wie Uttenreuther im Welt-Interview angibt: Dabei handele es sich um „Compliance-Verstöße“, es gebe „Hinweise auf ein aus unserer Sicht nicht angemessenes Näheverhältnis“.

Die in den USA investierte Summe bezifferte Uttenreuther im Interview nun auf 800 Millionen Euro. Bislang hatte es vonseiten der BVK gehießen, dass man nur rund 600 Millionen Euro investiert hatte – so war es in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Tim Pargent genannt worden. Bislang ohne Ergebnis hatte sich in den vergangenen Monaten auch der Landtag in einem Ausschuss mit den Investments beschäftigt, inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft in der Angelegenheit.

Die Kammer selbst zog zudem personelle Konsequenzen: Der für die Investments zuständige Manager ist nicht mehr für die BVK tätig. Die Versorgung der Versicherten sei hingegen nicht gefährdet, betont die Kammer stets. Nach ihrer Darstellung haben die in den USA investierten Summen „in einem breit diversifizierten Kapitalanlageportfolio wie dem unseren keine Auswirkungen“.