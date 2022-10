Günther Felßner ist der neue Präsident des Bayerischen Bauernverbandes

Der Bayerische Bauernverband (BBV) hat einen neuen Präsidenten. Günther Felßner war bisher Stellvertreter von Walter Heidl und rückt nun an die Spitze.

Der bisherige Vize Günther Felßner wurde am Freitag in Herrsching an die Spitze der Organisation mit rund 140.000 Mitgliedern gewählt, wie der Verband mitteilte. Der 55-Jährige aus Mittelfranken setzte sich in der Stichwahl verhältnismäßig knapp mit 65 von 119 gültigen Stimmen gegen Stefan Köhler durch. Insgesamt waren fünf Kandidaten angetreten.

Felßner war zehn Jahre lang Stellvertreter des bisherigen Präsidenten Walter Heidl

Felßner kündigte an, er werde in seiner fünfjährigen Amtszeit "die Interessen der bäuerlichen Familien gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit aller Kraft vertreten". Oberstes Ziel sei es, "Zukunftschancen für unsere heimische Landwirtschaft zu erkennen, Perspektiven zu entwickeln und für alle Bauernhöfe nutzbar zu machen".

Felßner bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb in Lauf an der Pegnitz mit 100 Kühen und Nachzucht. Er engagiert sich seit 20 Jahren im Bauernverband. In den vergangenen zehn Jahren war er Stellvertreter des bisherigen Präsidenten Walter Heidl und Milchpräsident im BBV. Neuer Vizepräsident ist der Bezirkspräsident der Oberpfalz Ely Eibisch aus Tirschenreuth. (dpa)