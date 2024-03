Bayerischer Jagdverband

Gar nicht lustig: Schon wieder gibt es Ärger im Jagdverband

Plus Wieder einmal steht die Landesversammlung des Jagdverbandes an, wieder einmal stehen die Zeichen auf Sturm. Und wieder steht Präsident Weidenbusch im Zentrum.

Von Uli Bachmeier

So „gar lustig“ wie im Volkslied ist die Jägerei in Bayern schon lange nicht mehr, zumindest nicht im Bayerischen Jagdverband (BJV). Dort herrscht seit Jahren Streit. Auch der Landesjägertag an diesem Samstag in Weiden steht unter keinem guten Stern. Präsident Ernst Weidenbusch sieht sich erneut in der Kritik. Er beteuert, er könne die Vorwürfe ausräumen.

Aus den Reihen seiner Gegner im Verband wird unter anderem der Vorwurf erhoben, Weidenbusch habe einige unliebsame Jäger beim Verfassungsschutz angeschwärzt, um sie zum Schweigen zu bringen. Dies sei, so erklärte der BJV auf Anfrage, „nicht zutreffend und falsch“. Richtig sei, dass der BJV sich – wie der Deutsche Jagdverband und verschiedene Sportschützenverbände auch – gegenüber dem Bundesinnenministerium verpflichtet habe, die zuständigen staatlichen Stellen über gegebenenfalls intern bekannt gewordene extremistische oder staatsfeindliche Äußerungen oder Vorfälle zu informieren. Dieser Verpflichtung komme der BJV nach. Die entsprechenden Informationen erfolgen, so heißt es in der Erklärung des Jagdverbandes, „jedoch nicht durch den Präsidenten des BJV, weil das nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört“.

