Rechtsaußen als Verfassungsrichter: Darum stimmte die CSU für AfD-Kandidaten

Erst gingen sie die AfD hart an – dann wählten die Abgeordneten des bayerischen Landtags zwei AfD-Politiker zu Verfassungsrichtern. Ein Dilemma für die demokratischen Parteien – das nicht einmal neu ist.

Teile der AfD gelten als gesichert rechtsextrem, in Bayern wird die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet. Doch obwohl ihre Loyalität zum Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung mindestens fraglich ist, ist die AfD weiterhin im Bayerischen Verfassungsgerichtshof vertreten. Ihre Abgeordneten haben am Mittwoch erneut erfolgreich zwei ihrer Anhänger als ehrenamtliche Mitglieder des Gerichts vorgeschlagen. Über das Ergebnis der Abstimmung streiten nun auch die Vertreter der demokratischen Parteien im Maximilianeum.

Das Bayerische Verfassungsgericht überprüft unter anderem Maßnahmen des Landtags oder Gesetze der Staatsregierung darauf, ob sie mit der Verfassung im Einklang sind – jüngst beschäftigte sich das Gremium etwa mit Coronaregeln oder dem Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Es tagt am Stachus, meist in einer Besetzung von neun Richterinnen und Richtern. Insgesamt gehören ihm aber 38 Personen an, ein Präsident, 22 Berufs- und 15 ehrenamtliche Richterinnen und Richter – und genau um diese Ehrenamtlichen ging es am Mittwoch in der Abstimmung des Landtags.

So arbeitet der Bayerische Verfassungsgerichtshof

Üblicherweise dürfen die Parteien des Landtags Mitglieder für den Gerichtshof vorschlagen – wie viele, hängt von der Größe ihrer Fraktion ab: Auf die CSU entfielen etwa sieben Vorschläge, auf die SPD einer; und auch der AfD standen zwei Vorschläge zu. Ein Vorschlagsrecht in Parlamenten ist auch für die AfD indes nichts Außergewöhnliches. Schon mehrfach haben AfD-Politiker als Ausschussvorsitzende oder Parlaments-Vizepräsidenten kandidiert – und wurden dabei regelmäßig abgelehnt. Doch in Sachen Verfassungsgericht ist die Lage etwas anders.

Denn hier kann man nur die von den einzelnen Fraktionen des Landtags zusammengesetzte Liste im Ganzen annehmen oder ablehnen, dieses Verfahren ist unter anderem in Bayern gängig. Die Idee, heuer über Einzelpersonen statt die gesamte Liste abzustimmen, wurde verworfen. Wer sich also gegen die AfD-Vorschläge aussprechen wollte, musste auch alle anderen Personen auf der Liste ablehnen – inklusive der eigenen Vorschläge. Grüne und SPD taten das.

Der Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol sagte im Landtag, "Feinde unserer Verfassung haben in einem Verfassungsgericht nichts zu suchen". Und SPD-Landes- und Fraktionschef Florian von Brunn nannte die AfD "neue Nazis", diese könne die SPD nicht wählen, sagte er in seiner Rede im Landtag. Zugleich verstehe er die Argumente von CSU und Freien Wählern, für die Liste zu stimmen.

Lesen Sie dazu auch

Wie die AfD zum Problem für das Bayerische Verfassungsgericht wird

Denn auch die CSU tat zumindest verbal ihre Ablehnung gegen die AfD-Vorschläge kund – und sah sich dennoch dazu gezwungen, diesen zuzustimmen, wie in der Rede ihres parlamentarischen Geschäftsführers Michael Hofmann zu hören war. Die Mütter und Väter der Bayerischen Verfassung hätten nicht bedacht, "dass Radikale und Extremisten wieder Teil des Parlaments werden könnten", sagte er mit Blick auf die AfD. Doch die Regeln, die der Landtag sich gegeben habe, müsse er auch einhalten – selbst wenn einem das Ergebnis nicht gefällt.

Zudem warnte er vor einer "Verfassungs- oder Rechtsprechungskrise", sollte man sich nicht auf die neu zu wählenden Verfassungsrichter und -richterinnen einigen können. Das sei "das Letzte, was wir in dieser Zeit gebrauchen können". Vor der Wahl hatte dem Vernehmen nach unter anderem der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Hans-Joachim Heßler, in einem Schreiben an den Landtag vor "schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Unsicherheiten" gewarnt, sollte der Landtag von der bisherigen Wahl-Praxis abrücken. Tatsächlich hätte das Gericht dann einen Weg finden müssen, mit zwei vakanten Stellen oder einem Verzicht auf die gesamte Wahl umzugehen. Alle Wege wären laut Heßler mit deutlichen Risiken verbunden gewesen.

Bereits seit 2018 sind AfD-Politiker in Bayern Verfassungsrichter

Zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode 2018 waren die beiden von der AfD benannten Kandidaten Rüdiger Imgart und Wolfgang Schubert geräuschlos gewählt worden. Imgart geriet unter anderem in die Schlagzeilen, als er 2020 eine von Rechtsextremen unterwanderte Demonstration in Berlin gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung besuchte und dort Teil einer Menge war, die wenig später versuchte, den Reichstag zu stürmen. Er und Schubert standen auch am Mittwoch wieder zur Wahl.

Eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen für die Wahl der ehrenamtlichen Richter blieb in den darauffolgenden Jahren aus. Hofmann sprach sich dafür aus, das nun nachzuholen. "Demokratie muss wehrhaft bleiben und Regeln ändern, wenn sie missbraucht werden können", sagte er. Auch Grünen-Politiker Mistol kündigte einen entsprechenden Gesetzentwurf an. Vor dem Landtag hatten während der Abstimmung rund 50 Menschen gegen die AfD protestiert, berichtet der BR. (mit dpa)