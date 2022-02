Bayerischer Landtag

18:22 Uhr

Söders Kabinettumbildung: "Wie Cäsar in der Arena"

Plus Söder wechselt neue Minister ein, die Opposition kritisiert die Entscheidung: Weil er sie nicht mit der Regierungsarbeit in Bayern, sondern mit der Landtagswahl 2023 begründet.

Von Uli Bachmeier

Wenn es kompliziert wird, muss in der CSU ein Fußballvergleich herhalten. So ist es auch an diesem Mittwochvormittag im Landtag, als Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder versucht zu erklären, warum er eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in seinem Kabinett zwei Ministerinnen, einen Minister und den Innenstaatssekretär austauscht. "Kein Fußballteam spielt 90 Minuten durch", sagt Söder, "auch nicht die Nationalmannschaft." Der CSU stehe "eine Schicksalswahl" bevor. Da gehe es um "Aufbruch" und darum, "das Team zu optimieren".

