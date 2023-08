"Bayern-Kraft statt Bundesfrust": Söder verspricht Tempo beim ländlichen Ausbau

Ministerpräsident Söder möchte, dass keine Region in Bayern abgehängt wird. Helfen sollen Investitionen in den ländlichen Raum – und das mit "Turbo".

Bayern möchte künftig mehr Tempo bei der Entwicklung des ländlichen Raums. Das hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstag bekannt gegeben. Bei einer Pressekonferenz in der niederbayerischen Kreisstadt Freyung im Bayerischen Wald sagte Söder, dass Bayern nur stark sein könne, wenn es auch der ländliche Raum sei. Deshalb plane man, gezielt lokale Strukturen zu stärken – und das mit "Turbo", wie es der Ministerpräsident ausdrückte.

Markus Söder: Tourismus zu stärken, ist eines der Kernziele

Der Pressekonferenz war eine Sitzung des Bayerischen Kabinetts vorangegangen. Laut Ankündigung befassten sich die Ministerinnen und Minister mit Themen zur Stärkung des ländlichen Raums. Dort wurde unter anderem der Weg für ein neues Polizeifortbildungs- und Tagungszentrum in Freyung freigegeben. Ein Durchbruch laut Söder, da das Projekt schon länger "in der Luft hing". Es soll Arbeitsplätze in der Region schaffen und gleichzeitig zusätzliche Ausbildungskapazitäten für die bayerische Polizei, die diese dringen benötige.

Auch den Tourismus im Bayerischen Wald möchte die Staatsregierung durch ein paar Investitionen stärken – nächstes Jahr sollen die Bemühungen dann auf ganz Bayern ausgeweitet werden. Das Ziel: Bayern als touristischen Standort attraktiver zu machen. Söder beschreibt dabei die Klimaentwicklungen, "die ja unbestritten sind" und man bereits in Europa merke, als Chance für den Freistaat.

Söder möchte der Verunsicherung der Menschen etwas entgegensetzen

Söder nutzt die Pressekonferenz auch, um kleine Seitenhiebe gegenüber der Bundesregierung auszuteilen. So spricht er sich etwas gezielt dafür aus, alle Krankenhäuser in der Region zu erhalten, und damit gegen die Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Auch der Verunsicherung der Menschen wolle man gezielt etwas entgegensetzen, unter anderem mit zinsverbilligten "Bayern-Darlehen", die beim Bau des Eigenheims helfen sollen. Söders Motto dabei: "Bayern-Kraft statt Bundesfrust" – er wolle die Prozesse, die sonst endlos lange haken einfach beschleunigen, den "Bayernwald-Turbo" einlegen und dadurch eine Form von Bürgernähe demonstrieren.

