Zwei Tote bei Flugzeugabsturz im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald ist am Mittwochmorgen ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Flugzeuginsassen kamen ums Leben. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Drama im Nationalpark Bayerischer Wald: Am Mittwochmorgen ist in Neuschönau ein Kleinflugzeug abgestürzt. Mittlerweile steht fest, dass zwei Insassen des Flugzeugs den Absturz nicht überlebt haben. Das erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern der dpa. Wie viele Personen in der Maschine gesessen hatten, war zunächst unklar.

Bayerischer Wald: Zwei Tote bei Flugzeugabsturz

Gegen 9.00 Uhr morgens hatte ein Tierpfleger des Nationalparks ein tieffliegendes Flugzeug entdeckt, welches kreisend geflogen sein soll. Kurze Zeit später verschwand die Maschine in einem Waldstück, welches in der Nähe des Nationalparkzentrums liegt, aus seinem Sichtbereich. Nun ist klar: Das Flugzeug ist abgestürzt.

Der Aufprall zerstörte das Kleinflugzeug komplett. Schnell waren Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten, der Polizei und der örtlichen Bergwacht vor Ort. Das Leben von zwei Insassen konnten die Einsatzkräfte nicht mehr retten. Zu den Toten konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen. Selbiges gilt für die Ursache des Absturzes. Demnach wird auch noch ermittelt, von welchem Flugplatz die Maschine gestartet war.

Neuschönau: Kleinflugzeug stürzt im Bayerischen Wald ab – Nationalpark geschlossen

Die Absturzstelle liegt laut Polizeiangaben rund 500 Meter vom Nationalparkzentrum entfernt, welches sich in der Nähe von Neuschönau befindet. Neuschönau liegt im Landkreis Freyung-Grafenau, nur wenige Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Der gleichnamige Hauptort ist als Erholungsort anerkannt.

Die Trümmerteile sollen großflächig um die Absturzstelle verteilt liegen. Einsatzkräfte waren am Mittwochmittag dabei, sie zu bergen. Das Nationalparkzentrum Lusen wurde nach dem Absturz geschlossen. Für den Mittwoch wurden alle Führungen abgesagt. Normalerweise können Besucherinnen und Besucher in dem etwa 200 Hektar großen Freigelände Wildtiere wie Bären, Wölfe und Luchse beobachten.

Die Absturzstelle soll im Bereich des Freigeländes liegen, in dem die Tiere leben. Nach ersten Erkenntnisse kamen bei dem Flugzeugabsturz aber keine Wildtiere zu Schaden. Auch die Gehege blieben offenbar unversehrt, weswegen keine Tiere entweichen konnten.