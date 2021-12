Bayerisches Kabinett

17:50 Uhr

Spekulationen über die Landesregierung: Wechselt Söder seine Minister aus?

Plus Gerüchte über eine Kabinettsumbildung in Bayern machen schon länger die Runde. Nun zieht sich der CSU-Chef zum Nachdenken zurück. Doch aus dem Vollen schöpfen kann er nicht.

Von Uli Bachmeier

Kaum jemand in der Landespolitik ist unberechenbarer als ein CSU-Chef und Ministerpräsident, der Zeit zum Nachdenken hat. Für die Tage „zwischen den Jahren“, die Markus Söder traditionell zur inneren Einkehr nutzt, gilt das ganz besonders. Früher, als die CSU noch siegesgewiss war, musste nur ein politischer „Knaller“ für die Klausuren zum Jahresauftakt gesucht werden. Mittlerweile stellen sich dem Partei- und Regierungschef existenziellere Fragen. Was ist zu tun, um nach der Pleite bei der Bundestagswahl in Bayern eine Trendwende einzuleiten? Welche finanziellen Mittel stehen in den knapp zwei Jahren bis zur Landtagswahl zur Verfügung? Und vor allem: Wo sind die frischen Kräfte?

