14-Jähriger stiehlt Sportwagen und baut Unfall

Wie ein verspäteter und gefährlicher Halloween-Streich: In Oberbayern hat ein 14-Jähriger einen Autounfall gebaut. Und das mit dem Fahrzeug seines Nachbarn.

Ein 14-Jähriger hat einen Sportwagen gestohlen und ist bei einem Unfall in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) leicht verletzt worden. Das Auto habe sich der Jugendliche "wohl bei einem Nachbarn ohne dessen Wissen ausgeliehen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er demnach am Mittwochnachmittag mit dem Auto von der Straße ab und fuhr in eine Leitplanke. Ein Augenzeuge hat nach Angaben des Sprechers beobachtet, dass der 14-Jährige durch das Schiebedach ausstieg und in einen Wald lief.

Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den 14-Jährigen werde wegen schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt. (dpa)

