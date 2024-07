Mit diesen 24 Ausflugstipps werden die Ferien daheim zum Erlebnis

Endlich Ferien! Jetzt im Sommer zieht es viele Menschen in die Ferne, doch auch für diejenigen, die die nächsten Wochen daheim verbringen, hat unserer Region jede Menge zu bieten. Vom Ries bis in die österreichischen Alpen, von Ulm bis an den Ammersee gibt es zahlreiche Möglichkeiten für einen gelungenen Ausflug – vom Abenteuer bis zum Erholungsort. Wir haben zum Start der Sommerferien 24 ausgewählte Tipps aus der Region für Sie, die einen Besuch wert sind.

