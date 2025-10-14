38-Jähriger aus Bayern vermisst

Seit Montagmorgen, 13. Oktober 2025, wird der 38-Jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Zuletzt wurde der Mann am Morgen des 13. Oktober gegen 7.30 Uhr gesehen. Er wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,58 Meter groß, braune Haare. Zuletzt trug er eine dunkelgraue bis schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose und dunkle Sneaker.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Icon vergrößern Seit Montagmorgen wird der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Foto: Marc Siegl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Seit Montagmorgen wird der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Foto: Marc Siegl

Zeugen, die den Mann seit dem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161/88530 zu melden. Jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 nehmen ebenfalls Hinweise entgegen.