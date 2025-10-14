Icon Menü
Bayern: 38-Jähriger aus Neustadt an der Aisch seit Montag vermisst

Neustadt an der Aisch

38-Jähriger aus Bayern vermisst

Seit Montag wird ein Mann aus Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.
Von Franziska Hubl
    Der 38-Jährige wird seit Montag vermisst.
    Der 38-Jährige wird seit Montag vermisst. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Seit Montagmorgen, 13. Oktober 2025, wird der 38-Jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

    Zuletzt wurde der Mann am Morgen des 13. Oktober gegen 7.30 Uhr gesehen. Er wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,58 Meter groß, braune Haare. Zuletzt trug er eine dunkelgraue bis schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose und dunkle Sneaker.

    Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

    Zeugen, die den Mann seit dem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161/88530 zu melden. Jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 nehmen ebenfalls Hinweise entgegen.

