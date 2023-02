Brand in Parsberg gelöscht – Ermittlungen wegen Brandursache

Großbrand in der Oberpfalz: In Parsberg geriet ein Holzstadl in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden, nun wird bezüglich der Brandursache ermittelt.

Am Montag gab es einen Großalarm in der Oberpfalz: Im bayerischen Parsberg war ein Holzstadl in Brand geraten. Das Feuer soll gegen 12.00 Uhr in der Dr.-Boecale-Straße ausgebrochen sein. Das gab die Polizei bekannt. Demnach wurden durch die Flammen keine Personen verletzt. Allerdings gab es eine Warnung für alle Anwohnerinnen und Anwohner.

Holzstadl-Brand in Parsberg: Warnung für Anwohner aufgehoben

Die Polizei riet allen Anwohnerinnen und Anwohner des Ortes in der Oberpfalz alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnungen wurden vor Ort per Lautsprecherdurchsagen verkündet und im Rundfunkt vermeldet. Mittlerweile wurden sie aufgehoben. Bewohnerinnen und Bewohner konnten auch über die Warn-App von dem Brand erfahren. Die integrierte Leitstelle in Regensburg hatte die Gefahr, durch welche der Alarm ausgelöst wurde, zunächst als "niedrig" eingestuft.

Die Rauchentwicklung war zunächst offenbar stark. Die Feuerwehrleute hatten sich dem Brandort nur mit schwerem Atemschutz nähern können. Es waren die Wehren von Parsberg, Darshofen, Lupburg und Seubersdorf im Einsatz. Die Batzhausener Wehr wurde nachalarmiert und die Neumarkter Wehr brachte eine Wechselbrücke zum Brandort. "Es war kein Vollbrand. Mittlerweile dürfte das Feuer auch gelöscht sein", gab ein Polizeisprecher gegen 13.00 Uhr Entwarnung. Er konnte allerdings noch keine weiteren Details nennen.

Brand in Parsberg: Polizei ermittelt wegen Brandursache

Beim betroffenen Gebäude soll es sich um einen Garagenkomplex gehandelt haben. Im Nebengebäude, welches ebenfalls betroffen war, ist eine kleine Werkstatt untergebracht. Laut Aussagen des Besitzers waren in der Werkstatt vor allem Werkzeuge und andere Gerätschaften eingelagert. Die Garage des Gebäudes stand demnach leer.

Die Brandursache war zunächst offen. Gleiches gilt für die Höhe des entstandenen Schadens. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Am Dienstag will sie die abgebrannten Räumlichkeiten begehen.