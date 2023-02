Holzstadl brennt

vor 3 Min.

Brand in Parsberg: Warnung für die Anwohner

In Parsberg musste die Feuerwehr einen Holzstadl-Brand löschen.

Großbrand in der Oberpfalz: In Parsberg ist ein Holzstadl in Brand geraten. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden, es gilt jedoch eine Warnung für Anwohner.

Von Lukas von Hoyer Artikel anhören Shape