Nagelsmann: "Bin ja auch ein Trainer-Talent"

Bayern Münchens Coach Julian Nagelsmann hat ein wenig dünnhäutig auf die Bezeichnung Trainer-Talent reagiert.

Auf die Anmerkung von Sky-Moderator Sebastian Hellmann, dass Ex-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ihn so genannt habe, meinte Nagelsmann: "Das sagen ja alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. (...) In meinen Augen sagen es auf jeden Fall zu viele." Anschließend ergänzte der Coach trotzig: "Ich bin ja auch ein Trainer-Talent, da bin ich stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, das weiß ich. Alles andere sollen andere bewerten." Die Laune des 35-Jährigen war nach dem bitteren 2:2 des FC Bayern bei Borussia Dortmund mit dem Gegentor in letzter Sekunde ohnehin nicht die beste.

(dpa)