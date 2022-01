Das Millionen-Dorf: Warum so viele Fördergelder ins Fuchstal fließen

Plus Die Gemeinde Fuchstal im Kreis Landsberg schöpft seit Jahren Millionen Zuschüsse ab. Was dahintersteckt – und warum ein Vertreter des Bayerischen Gemeindetages öffentliche Fördertöpfe auch kritisch sieht.

Es ist schon seit vielen Jahren gängige Praxis, dass die große Politik versucht, Gemeinde und Städte mit Förderprogrammen zu bestimmten Projekten zu bewegen – unabhängig davon, ob die Fördertöpfe nun in München, Berlin oder Brüssel stehen. Doch häufig werden diese Angebote gar nicht unbedingt abgerufen – kein Bedarf, zu höhe Hürden, zu viel Bürokratie. Eine Gemeinde im Landkreis Landsberg geht da einen anderen Weg und versucht konsequent alle Mittel, die den Bürgerinnen und Bürgern dienlich sein könnten, ins Fuchstal zu holen.