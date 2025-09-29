DWD warnt vor Nebel in weiten Teilen Bayerns

Die neue Woche startet neblig in Bayern. Nach einem oft sonnigen Sonntagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen vor Nebel in weiten Teilen des Freistaats. Gebietsweise trete Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Verkehrsteilnehmer sollten ihr Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen durch Nebelbänke anpassen und sich auf mögliche starke Sichteinschränkungen einstellen.
Seit den frühen Morgenstunden gilt die amtliche Warnung der Stufe 1 für folgende bayerische Städte und Landkreise:
- Kreis und Stadt Augsburg
- Kreis Günzburg
- Kreis Neu-Ulm
- Kreis Dillingen an der Donau
- Kreis Donau-Ries
- Kreis Aichach-Friedberg
- Kreis Landsberg am Lech
- Kreis Neuburg-Schrobenhausen
- Kreis Weißenburg-Gunzenhausen
- Kreis Eichstätt
- Stadt Ingolstadt
- Kreis Pfaffenhofen an der Ilm
- Kreis Roth
- Kreis und Stadt Ansbach
- Stadt Schwabach
- Stadt Nürnberg
- Kreis Nürnberger Land
- Kreis und Stadt Fürth
- Kreis Forchheim
- Kreis Erlangen-Höchstadt
- Stadt Erlangen
- Kreis und Stadt Bamberg
- Kreis und Stadt Hof
- Kreis Neumarkt in der Oberpfalz
- Kreis und Stadt Regensburg
- Kreis Kelheim
- Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing
- Kreis und Stadt Landshut
- Kreis Dingolfing-Landau
- Kreis Rottal-Inn
- Kreis Mühldorf am Inn
- Kreis Altötting
- Kreis Traunstein
- Kreis und Stadt Rosenheim
- Kreis Miesbach
- Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
- Kreis Ebersberg
- Kreis Erding
- Kreis Freising
- Kreis und Stadt München
- Kreis Starnberg
- Kreis Weilheim-Schongau
- Kreis Fürstenfeldbruck
- Kreis Dachau
Herbstliches Monatsende
Die Wetterwarnung gilt bis 9 Uhr am Montag. Nach dem bewölkten und neblig-trüben Morgen kann es laut dem DWD im Tagesverlauf einzelne Schauer zwischen dem westlichen Franken und Südbayern geben. In diesem Bereich kommt die Sonne am Montag nur gelegentlich durch die Wolken, in Ostbayern gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwind. Maximal werden 14 bis 20 Grad erwartet, am wärmsten wird es an der Donau. In der Nacht zum Dienstag gibt es weitere Schauer und es kühlt ab auf zehn bis fünf Grad, in den östlichen Mittelgebirgen bis auf drei Grad.
Nach den großen Wetterumschwüngen der vergangenen Woche bleibt es nun herbstlich.
