DWD warnt vor Nebel in weiten Teilen Bayerns

Die neue Woche startet neblig in Bayern. Nach einem oft sonnigen Sonntagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen vor Nebel in weiten Teilen des Freistaats. Gebietsweise trete Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Verkehrsteilnehmer sollten ihr Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen durch Nebelbänke anpassen und sich auf mögliche starke Sichteinschränkungen einstellen.

Seit den frühen Morgenstunden gilt die amtliche Warnung der Stufe 1 für folgende bayerische Städte und Landkreise:

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Günzburg

Kreis Neu-Ulm

Kreis Dillingen an der Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Eichstätt

Stadt Ingolstadt

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Forchheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Hof

Kreis Neumarkt in der Oberpfalz

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Kelheim

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Rottal-Inn

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Altötting

Kreis Traunstein

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Miesbach

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Ebersberg

Kreis Erding

Kreis Freising

Kreis und Stadt München

Kreis Starnberg

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Dachau

Herbstliches Monatsende

Die Wetterwarnung gilt bis 9 Uhr am Montag. Nach dem bewölkten und neblig-trüben Morgen kann es laut dem DWD im Tagesverlauf einzelne Schauer zwischen dem westlichen Franken und Südbayern geben. In diesem Bereich kommt die Sonne am Montag nur gelegentlich durch die Wolken, in Ostbayern gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwind. Maximal werden 14 bis 20 Grad erwartet, am wärmsten wird es an der Donau. In der Nacht zum Dienstag gibt es weitere Schauer und es kühlt ab auf zehn bis fünf Grad, in den östlichen Mittelgebirgen bis auf drei Grad.

Nach den großen Wetterumschwüngen der vergangenen Woche bleibt es nun herbstlich.