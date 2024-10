Top-Reiseziel: Bayern ist mehr als Königsschlösser und Königssee

In der neuen Ausgabe von „Lonely Planet‘s Best in Travel 2025“ wird Bayern als Reiseziel präsentiert, das man unbedingt besuchen sollte. „Hippe Modernität und hochgehaltene Traditionen, mathematische Perfektion und Bierzeltgelage – der Freistaat hat einen unverwechselbaren, aber oft widersprüchlichen Charakter.“ So preist der Reiseführer den Freistaat an.

„Lonely Planet“: Hippe Modernität und hochgehaltene Traditionen prägen Bayern

Dem kann man nicht widersprechen. Interessant aber, dass die Reiseexperten erst jetzt auf den Trichter gekommen sind. Denn gewusst hat es ja schon der gute alte Dienstmann Aloysius, der einen Platz in der Schwemme des Münchner Hofbräuhauses sogar einem Platz im Himmel vorgezogen hat.

Oder der frühere Lenker des Freistaats, Horst Seehofer, der seinen CSU-Freunden und der ganzen Welt auf dem Parteitag 2017 die frohe Botschaft verkündete: „Bayern ist das Paradies, das können wir uneingeschränkt sagen.“

Cheferfinder des Paradieses Bayern war immer der, der gerade regierte

Wenn man es genau nimmt, hat dieses Paradies die CSU erfunden. Den blauen Himmel, die Alpen, die Laptops und die Lederhosen. Ob Strauß, Stoiber, Seehofer, Söder - Cheferfinder war und ist immer der, der gerade regiert.

Im Reiseführer wird darüber hinaus Neuschwanstein, das Oktoberfest, die Allianz-Arena oder das Schifferl fahren auf dem Königssee herausgehoben. Also all das, wohin eh alle Reisenden schon immer hinrennen. Und das ist gut so. Wahrscheinlich steckt auch dahinter ein kluger bayerischer Kopf, der die Fremdenführer vom einsamen Planeten gebrieft hat.

Die Schönheit des Freistaats liegt an verwunschenen Weihern und grandiosen Landschaften

Denn damit bleiben die Touristenströme umweltfreundlich konzentriert auf die bayerischen „Disneylands“, und die Bayern können selbst weiter die Schönheit der Heimat da genießen, wo sie wirklich ist: an stillen Orten, verwunschenen Weihern und Seen, in herrlichen Wäldern und grandiosen Landschaften.