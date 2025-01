Sturmböen, Glätte und Hochwassergefahr: Was Bayern zum Wochenstart erwartet

Zum Wochenstart spielt das Wetter verrückt: Ein Sturmtief über der Nordsee lenkt von Südwesten vorübergehend sehr milde Luft nach Bayern. Bereits in der Nacht zum Dienstag greift von Nordwesten die dazugehörige Kaltfront auf den Freistaat über und beendet damit auch den Föhn an den Alpen. Doch für den Montag ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Bayern noch einiges an Wind, Regen und Glätte zu erwarten.

Gut festhalten: Wo in Bayern Sturmböen erwartet werden

Bis zum Abend gibt es in einigen Niederungen Frankens starke bis stürmische Böen bis 60 km/h. In den Kammlagen der nördlichen Mittelgebirge gibt es stürmische Böen oder Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h und in den Hochlagen der Rhön gibt es heute tagsüber vorübergehend auch schwere Sturmböen bis 100 km/h aus Südwest.

In den Hochlagen der Alpen werden bis in die Nacht zum Dienstag hinein Sturmböen oder schwere Sturmböen erwartet, auf den höchsten Gipfeln vereinzelt auch orkanartige Böen um 110 km/h. Und auch am Dienstag gibt es tagsüber mit Ausnahme des Südosten Bayerns ebenfalls zeitweise starke bis stürmische Böen aus Südwest. Im Bergland soll es laut DWD zum Teil Sturmböen, auf hohen Alpengipfeln auch schwere Sturmböen geben.

In den Bergen müssen Wintersportler auch mit Schneebrettern und Lawinen rechnen. Zwar bewertet der Lawinenwarndienst Bayern die Gefahr in den meisten Gebieten als gering bis mäßig, doch im Allgäu ist es erst am Sonntag zu einem Beinahe-Unglück gekommen: Im Skigebiet Lech ist ein Schneebrett abgegangen – auf eine geöffnete Piste. Passiert ist nach derzeitigem Stand niemandem etwas.

Autofahrer aufgepasst: Glättegefahr – und teilweise droht Hochwasser

Auch mit Glätte rechnet der DWD: In der kommenden Nacht und am Dienstagmorgen gibt es in Niederbayern örtlich leichten Frost und Glätte durch überfrierende Nässe. Dort kann es auch nach Mitternacht ganz vereinzelt gefrierender Regen geben. Durch den schmelzenden Schnee steigt gleichzeitig aber auch die Hochwassergefahr in Deutschland.

Für Bayern warnt die Hochwasserzentrale: „Die Regenfälle, der Temperaturanstieg und die Schneeschmelze führen an einigen Pegeln schwäbischer Donauzuflüsse zu kleineren Ausuferungen in Meldestufe 1. Auch im nördlichen und westlichen Franken zeigen einzelne Pegel Anstiege in den Bereich der Meldestufe 1.“

Donauzuflüsse in Schwaben könnten Meldestufe 1 überschreiten

Die höchsten Niederschläge seien im südwestlichen Bayern gefallen und in Verbindung mit der Schneeschmelze komme es an einigen Pegeln zu leichten Ausuferungen. Einige Donauzuflüsse Schwabens, wie Günz, Mindel, Zusam und Schmnutter, verzeichnen laut Hochwasserzentrale streckenweise Überschreitungen in der Meldestufe 1. Auch der Pegel Dasing/Paar habe einen Wasserstand etwas oberhalb der Meldestufe 1 erreicht. Außerdem werden im nördlichen und westlichen Franken die Wasserstände einzelner Pegel im Bereich der Meldestufe 1 erwartet. Der Fokus liegt auf dem Einzugsgebiet der Fränkischen Saale, der oberen Altmühl sowie den Pegeln Vorra/Raue Ebrach und Rödenweiler/Sulzach. Eine gravierende Verschärfung der Hochwasserlage werde nicht erwartet.