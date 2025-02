Touristen lieben Bayern – doch die Politik sollte der Branche Urlaub von der Krise ermöglichen

Eine schöne Vorstellung: mal Urlaub von der Krise machen. Gut, dass viele diese Sehnsucht in Bayern stillen und nicht in der Ferne. Der Freistaat hat als Urlaubsland erneut an Beliebtheit gewonnen. Das ist absolut eine gute Nachricht. Und dass noch nie so viele Deutsche ihre Ferien in Bayern verbracht haben, ist sogar Rekord. Von diesem Urlaubsglück profitieren nicht nur Hoteliers und Ferienunternehmen, sondern in der Folge auch Gaststätten, Blumenhändler oder Wander- und Skischulen.

Das Wirtschaften ist in den vergangenen Jahren nicht leichter geworden. Die Energiekosten, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die Gäste sind anspruchsvoller geworden und dennoch sitzt den Deutschen das Geld nicht mehr so locker in der Tasche.

Aber so sehr die Wirtschaft auch kränkelt, am Urlaub wird nicht gespart - dafür aber im Urlaub. Nicht selten wird lieber die Ferienwohnung gewählt als das Hotel, so dass man sich gegebenenfalls auch selbst versorgen kann. Diese Preissensibilität spüren die Betriebe vor Ort durchaus. Auch dass der internationale Tourismus noch nicht wieder das alte Niveau erreicht hat, macht zu schaffen. Doch Bayern hat als Urlaubsland viel zu bieten, die Reisebibel „Lonely Planet“ hat Bayern zu den zehn besten Reisezielen gekürt. Um davon wirklich profitieren zu können, müsste die Politik endlich die Sorgen ernst nehmen - und vor allem handeln. Dann könnte auch die Tourismusbranche Urlaub von der Krise machen.