Familie gewinnt 17 Millionen Euro im Lotto

Eine Familie aus Unterfranken gewinnt im Lotto über 17 Millionen Euro und ist nun "etwas überfordert". Wie der Vater von dem Gewinn erfuhr.

So ein Frühstück am Sonntagmorgen kann herrlich sein: duftender Kaffee, frische Semmeln, ein weich gekochtes Ei und daneben der Lottoschein vom Tag zuvor. Nur mal kurz gucken, ob vielleicht diesmal ein paar richtige Felder angekreuzt wurden. So oder so ähnlich darf man sich wohl den vergangenen Sonntagmorgen eines Mannes aus Unterfranken vorstellen, wenn man den Ausführungen der Presseabteilung von Lotto Bayern Glauben schenkt.

Denn diese berichtete am Freitag davon, wie der 69-Jährige eben an jenem vergangenen Sonntagmorgen beim Frühstück saß, als ihm nach und nach die Farbe aus dem Gesicht wich. „Du wirst ja immer ruhiger“, habe seine Ehefrau zu dem Rentner gesagt. Dieser verglich gerade die angekreuzten Zahlen auf seiner Spielquittung mit den tatsächlichen Gewinnzahlen vom Samstagabend.

Vater von Lottogewinn überwältigt

„Wir haben sechs Richtige mit Superzahl“, soll er dann geantwortet haben. Gemeinsam mit Ehefrau, Sohn und Tochter hatte er die 2, 13, 17, 31, 39 und 48 sowie die Superzahl 6 getippt und damit den Volltreffer gelandet.

Welchen weiteren Verlauf der Sonntag für die Familie nahm, ist nicht bekannt. Wohl aber, dass sich die Gewinnerinnen und Gewinner am Freitag bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in der Außenstelle Nürnberg meldeten und dort schließlich von der nächsten Überraschung erfuhren, der Höhe des Gewinns.

„Über 17 Millionen. Mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter“, wird der 69-Jährige zitiert. Das sei alles wie im Film. Auf die Frage, was er und seine Familie nun mit dem vielen Geld vorhaben, antwortete er etwas ratlos: „Wir sind momentan noch etwas überfordert.“ Es kann einfach herrlich sein, so ein Frühstück am Sonntagmorgen.

Lesen Sie dazu auch

Wie Lotto Bayern weiter mitteilte, hatte die Familie 20,55 Euro investiert, um zwei Systemschein-Spielfelder tippen zu dürfen und an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teilzunehmen.