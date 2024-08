Bayern Flüchtiger Straftäter in Österreich gefasst

Einer von vier flüchtigen Straftätern aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern ist gefasst worden. Österreichische Einsatzkräfte nahmen den Mann am Donnerstagabend in der Steiermark fest, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige war zusammen mit drei weiteren Straftätern am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing geflohen.