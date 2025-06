Frau in Krailing getötet – Ehemann in Haft

Gegen den Ehemann der getöteten 29-Jährigen aus Krailing ist Haftbefehl erlassen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 36-Jährige war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Anwohner hatten am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie einen blutenden Mann auf der Straße gesehen hatten. Einsatzkräfte fanden wenig später die Leiche der Frau in ihrem Haus. Sie war dem Polizeibericht zufolge offenbar gewaltsam ums Leben gekommen.

Die Obduktion der Leiche ergab, dass eine Vielzahl von Stichverletzungen zum Tod der 29-Jährigen geführt hatte. Zudem hatte die Polizei ein Messer gefunden, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handeln könnte. Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge sei der Tatverdächtige in den vergangenen Wochen bereits mehrfach wegen Fällen häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau in Erscheinung getreten. Seit 6. Juni habe daher ein gerichtliches Kontaktverbot gegen den Beschuldigten bestanden. Dieses sei „wegen körperlicher Übergriffe und Bedrohung erfolgt“, berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Mutmaßlicher Mord in Krailing – das ist zu Täter, Opfer und Umfeld bekannt

Anwohner haben dem Bericht zufolge geschildert, dass es zwischen dem mutmaßlichen Täter und Opfer häufiger lautstark zu Streit gekommen sein soll. Eingezogen seien die beiden erst im März, mit den sechs Kindern habe man in der Wohnung auf engstem Raum im ersten Stock gewohnt. Fünf Kinder seien nach Angaben des Bayerischen Rundfunks zum Tatzeitpunkt beim Bruder des Verdächtigen in München gewesen, ein vierjähriges Kind jedoch in der gemeinsamen Wohnung vor Ort. Der Mann habe sich bei der Tat offenbar auch selbst leicht verletzt.

Inzwischen hat nun ein Richter einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er befindet sich aktuell in einem Gefängnis. Die sechs Kinder der Getöteten im Alter zwischen vier und zehn Jahren wurden nach Polizeiangaben durch das Jugendamt Starnberg in Obhut genommen.