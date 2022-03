Grüne fordern: Der Staat muss mehr für ukrainische Geflüchtete tun

Die Grünen im Landtag wollen 100 Millionen Euro vom Staat, um Geflüchtete zu unterstützen. Zudem soll die Berufsausübung für Ukrainer und Ukrainerinnen erleichtert werden.

Die Grünen im Landtag fordern mehr direkte Hilfe vom Freistaat für ukrainische Flüchtlinge. Dass die Staatsregierung den Städten und Landkreisen in Bayern Geld für die Unterbringung vorstreckt, das sie sich später vom Bund wieder zurückholt, reicht ihrer Ansicht nach nicht aus. „Wir Grüne möchten, dass die Söder-Regierung 100 Millionen Euro bereitstellt, für die Unterbringung, für die psychosoziale Beratung, für Gewaltschutz und für den Zugang zu Bildung, gerade für die Kleinsten, die aus der Ukraine fliehen“, sagte

am Montag in München.

In einem Sieben-Punkte-Plan listen die Grünen auf, was Bayern zusätzlich tun soll. „Jetzt kommt es darauf an, die Weichen richtigzustellen. Wir haben dafür bessere Voraussetzungen als es in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Aber das heißt auch, dass die Staatsregierung jetzt endlich in die Gänge kommen muss“, sagte Gülseren Demirel, Sprecherin der Fraktion für Integration, Asyl und Flucht.

Demirel fordert, dass die ukrainischen Kinder auch in ihrer Muttersprache gefördert werden

Dazu gehörten unter anderem eine schnelle Unterstützung der Kreisverwaltungsbehörden, eine bessere Ausstattung des Personals der Beratungsstellen und eine massive Aufstockung der Psychosozialen Zentren in ganz Bayern. Nötig seien außerdem mehr Lehrkräfte. Damit geflüchtete Kinder und Jugendliche auch in ihrer Muttersprache gefördert werden können, müsse ukrainischen Lehrkräften unbürokratisch die Möglichkeit eingeräumt werden, sich aktiv einzubringen. Ähnliches gelte für Fachkräfte in der Kinderbetreuung.

Um Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst schnell zu integrieren, müsse der Freistaat schon im Vorfeld sicherstellen, dass die Vorgaben des Bundes zur Erteilung von Beschäftigungserlaubnissen uneingeschränkt umgesetzt werden. Weitere Voraussetzungen seien die schnelle Anerkennung ukrainischer Qualifikationen sowie gegebenenfalls Angebote zur Nachqualifikation, Sprachkursangebote und die Sicherstellung der Kinderbetreuung.

„Wir müssen den Geflüchteten bestmöglich helfen und alle verfügbaren Kräfte bündeln“, sagte Schulze, das bedeute auch, „dass wir die nötigen Grundlagen zur Integration auf den Weg bringen müssen.“