Ferienende in fünf Bundesländern: ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Während die Schülerinnen und Schüler in Bayern noch zwei Wochen Ferien genießen dürfen, enden in fünf anderen Bundesländern Anfang September die Sommerferien. Wegen des Schulstarts in Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein rechnet der ADAC am letzten Augustwochenende mit Staus auf Deutschlands Autobahnen.

Größte Staugefahr am Wochenende: ADAC rät zum Ausweichen auf andere Tage

Laut adac.de sind die schlimmsten Staus am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Wer bei seiner Reiseplanung flexibel ist, soll auf einen anderen Reisetag ausweichen oder Alternativrouten einplanen, rät der ADAC. Geeignete Ausweichtage dafür seien Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. An diesen Tagen sollte allerdings die Rushhour am Morgen und späten Nachmittag vermieden werden.

Stau auf A8 und A93: Durchfahrtsverbote für Ausweichverkehr im Landkreis Rosenheim

Wer Alternativrouten plant, muss in Oberbayern im Landkreis Rosenheim aufpassen. Weil dort die Gemeinden entlang der A8 von München nach Salzburg und der A93 von Rosenheim nach Kufstein besonders unter dem Stau-Ausweichverkehr leiden, hat das Landratsamt Rosenheim ein Durchfahrtsverbot erlassen. Dieses gilt bis zum Ende der bayerischen Sommerferien, am 15. September, jeweils freitags bis sonntags. Wer an den folgenden Anschlussstellen der A8 und A93 die Autobahn wegen eines Staus verlässt, muss damit rechnen, von der Polizei zurückgeschickt zu werden:

Bad Aibling (A8)

Rosenheim-West (A8)

Rohrdorf (A8)

Achenmühle (A8)

Frasdorf (A8)

Bernau am Chiemsee (A8)

Felden (A8)

Reischenhart(A93)

Brannenburg(A93)

Diese Autobahnen in Bayern sind besonders staugefährdet

In Bayern sind laut ADAC besonders diese Stecken staugefährdet (in beiden Fahrtrichtungen):

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

A6 Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München