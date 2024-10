Nur jeder fünfte Haushalt in Bayern hat einen Glasfaser-Anschluss

Verschiedene Studien haben Bayern zuletzt bundesdeutsche Spitzenplätze im Hinblick auf Digitalisierung bescheinigt, doch ausgerechnet in einem zentralen Bereich wird aus dem Musterknaben ein Sitzenbleiber. Beim Ausbau des Glasfasernetzes belegt Bayern den vorletzten Platz, Baden-Württemberg und Berlin sind zusammen letzte. Ist also der lahme Freistaat schuld, wenn bei seinen Bürgern daheim das Internet „wackelt“? Der dafür zuständige Minister Albert Füracker hält dagegen: Mehr als 90 Prozent hätten schnelles Internet mit mehr als 100 Mbit, mehr als 70 Prozent könnten sogar auf zehnmal so hohe Übertragungsraten ab ein Gigabit zurückgreifen - wenn sie es nur täten.

Das können Glasfaser-Leitungen

Glasfaser-Verbindungen gelten als das Rückgrat des schnellen Internets. Die Datenübertragung mittels Lichtwellen wird in Zukunft immer wichtiger. Für den bayerischen Digitalminister Fabian Mehring (FW) sind schnelle Datenverbindungen im ganzen Land unabdingbar: „Überall, wo Menschen leben und arbeiten, muss vernünftiger Mobilfunk und schnelles Internet verfügbar sein.“ Er vertraue darauf, dass unter der Regie seines Kabinetts-Kollegen Füracker (CSU) „die Aufholjagd gelingt und er die bestehenden Lücken schließen kann“.

Anlass der Aussage: Eine Marktanalyse des Bundesverbands Breitbandkommunikation hat ergeben, dass Bayern beim Glasfaserausbau dringend aufholen müsse. Die Ausbauquote liege bei lediglich 34 Prozent (Bundesdurchschnitt 43 Prozent), die Quote der tatsächlich angeschlossenen Haushalte bei nur 19 Prozent, das ist knapp jeder Fünfte. Das teilte der Verband am Mittwoch mit.

Bayerischer Minister lobt ein Programm der Ampel-Regierung

Tags darauf ging der für den Glasfaserausbau zuständige Minister Füracker im Wirtschaftsausschuss des Landtags zum Gegenangriff über: „Ich ärgere mich echt, das ist unfair.“ Was den Politiker besonders aufbrachte, ist der Standpunkt des Verbandes, dass staatliche Förderprogramme in Bayern den Fortschritt verlangsamen. Bayern hat laut Finanzministerium inzwischen mehr als 2,5 Milliarden Euro in den Glasfaserausbau gesteckt. Fast 1500 von 2000 bayerischen Kommunen sind laut Füracker in die Förderprogramme eingestiegen, bei denen Bayern auf die 50-Prozent-Förderung des Bundes noch einmal 40 Prozent drauflegt. Weil Berlin seine Zuschüsse zuletzt zusammengestrichen hat, werde sich der Ausbau verzögern, sagte Füracker. Dabei sei das von der Ampel aufgelegte Förderprogramm grundsätzlich gut - im Gegensatz zu früheren Programmen. Wenn es den Breitband-Unternehmen zu langsam gehe, „dann sollen sie doch selbst bauen“, schimpfte Füracker. „Aber das tun sie ja nicht.“ Der Freistaat müsse in die Bresche springen, obwohl das gar nicht seine Aufgabe sei.

Experte: Darum zögern die Deutschen bei Glasfaser

Für ganz Deutschland gilt das Ziel einer flächendeckenden Glasfaser-Versorgung bis 2030. Darauf wies Nick Kriegeskotte gegenüber unserer Redaktion hin. Nach Angaben des Experten vom Branchenverband Bitkom werden 90 Prozent des Ausbaus privatwirtschaftlich finanziert. Dazu braucht es genügend Nachfrage, ländliche Regionen haben schnell das Nachsehen. Hinzu kommt: Verbraucher, aber auch Unternehmen steigen nicht auf Glasfaser um, weil ihnen das bisherige Angebot genügt. Die meisten Internet-Technologien lassen sich mit dem heutigen Ausbau-Standard gut nutzen, erklärt Experte Kriegeskotte. Deutschlandweit würde nur ein Drittel bis ein Viertel der Kunden, die Glasfaser nutzen könnten, das auch tun. Dabei sei mit Blick auf neue Technologien klar: „Glasfaser ist die Zukunft“, ein Anschluss an dieses Netz werte jede Immobilie auf.

Angesichts der Zurückhaltung befürchtet die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Stephanie Schuhknecht (Grüne): „Einen flächendeckenden Glasfaserausbau bis 2030 werden wir so nicht erreichen können.“ Schuhknecht fordert Anreize wie einen Gutschein in Höhe von 500 Euro bei Buchung eines Glasfaseranschlusses, um die Nachfrage zu steigern. „Doch das lehnt die Staatsregierung seit Jahren ab.“